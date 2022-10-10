Экс-постпред США при ООН: ОПЕК+ решила уменьшить нефтедобычу назло Байдену

Страны ОПЕК+ уменьшили нефтедобычу назло президенту США Джо Байдену из-за его слов о Саудовской Аравии в ходе президентской кампании. Это заявление во время эфира на телеканале Fox News сделала бывший американский постпред при ООН Никки Хейли.

По словам дипломата, которые приводит ФАН, страны организации решили уменьшить добычу сырья с ноября сразу на 2 млн баррелей в день назло Байдену.

Хейли призналась, что не знает, почему президент США злится после его призыва сделать Саудовскую Аравию международным изгоем.

Бывший постпред также «прошлась» по администрации США. Хейли раскритиковала Вашингтон за план обратиться к Венесуэле для увеличения нефтедобычи.