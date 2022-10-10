Экс-постпред США при ООН Хейли заявила, что ОПЕК+ сократила добычу нефти назло Байдену

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире канала Fox News заявила, что страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти назло американскому президенту Джо Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии в ходе визита в эту страну в начале лета.

Дипломат задалась вопросом, почему американский лидер злится после того, как он призвал сделать Саудовскую Аравию «международным изгоем».

Кроме того, Хейли раскритиковала план Вашингтона обратиться к Венесуэле ради повышения уровня нефтедобычи. Экс-постпред США при ООН предупредила, что не стоит в таком случае удивляться, что ОПЕК перестанет быть «другом» американцам и откажется увеличивать добычу.

«Они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно — пойти наперекор Байдену», — заявила Хейли.

Она призвала защитить американских граждан, экспортируя столько сжиженного природного газа, сколько возможно.

5 октября ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

Несколькими днями позднее ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид заявил в эфире, что решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу шокировало Запад и привело к панике в Белом доме.