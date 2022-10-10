Путин поручил определить, какие туристические объекты можно возводить в лесах

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Президент России Владимир Путин поручил продумать перечень туристических объектов, которые могут строиться в лесах страны. Этот пункт содержится в перечне поручений, которые были опубликованы на сайте Кремля.

Должен быть выработан перечень объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма. Речь, к примеру идет об отелях. Срок исполнения — 20 декабря 2022 года.

Поручение дано по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского. Оно прошло 5 сентября.

В апреле сообщалось, что на развитие экологического туризма в РФ потребуется почти 1 млрд рублей. Финансирование пойдет на создание экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха. Также на эти деньги будут построены объекты экопросветительского туризма и закуплена необходимая техника.

«Национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе», — указал глава Минприроды Александр Козлов.

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