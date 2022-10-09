Генпрокуратура и Минфин Сахалина подали иск к оператору «Сахалин 1» Exxon Neftegas Limited

Генеральная прокуратура и министерство финансов Сахалинской области обратились в Южно-Сахалинский городской суд с иском с Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта «Сахалин 1». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным суда о гражданских делах первой инстанции, иск подали 26 сентября, предварительное судебное заседание было назначено на 14 октября. Со стороны исков выступает Генпрокуратура и Минфин региона, а ответчиком — Exxon Neftegas Limited.

В публикации отмечается, что третьими лицами по делу назначены областное правительство и управление федеральной налоговой службы (УФНС) по региону.

Агентство подчеркивает, что детали данного иска не уточняются.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что «Сахалин-1» является важным для энергобезопасности Японии проектом для диверсификации поставок нефти.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переводе всех прав и обязанностей консорциума участников проекта «Сахалин-1» в новое юридическое лицо в Российской Федерации.