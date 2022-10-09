Песков заявил, что США пытаются манипулировать своими запасами нефти

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты хотят протолкнуть свои решения любой ценой, пытаясь манипулировать запасами нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщается в эфире «Россия-1».

По словам представителя Кремля, подобная игра со стороны Вашингтона не обернется ничем хорошим.

«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. На самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет», — подчеркнул Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, американская столица намерена любыми методами, даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, добиваться своих планов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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