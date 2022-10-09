NYT рассказала, как США и их союзники смешат Путина и саудовского принца Сальмана

Журналист Томас Фридман заявил в своей статье для The New York Times, что Запад во главе с США своей «экологической показухой» смешат президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

По его мнению в Европе «притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике», и тогда «все будет в шоколаде».

США же, считает журналист, теоретически способны позаботиться о большей части своих потребностей в нефти и газе, в отличие от Европы, но у американцев недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+ и облегчения перехода Европы к «безуглеродному будущему».

Фридман уверен, что для изменения ситуации Западу нужно повысить свою энергетическую и экономическую безопасность и единственным эффективным способом сделать это станет стимулирование рынка к стабильным и безопасным поставкам энергии с минимально возможными выбросами при минимально возможных затратах «как можно быстрее».

«Либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой. Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки <...> все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», — подытожил журналист.

Ранее обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявила, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте.