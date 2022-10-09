Министр экономики Японии назвал «Сахалин — 1» важным для энергобезопасности Японии

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что «Сахалин — 1» является важным для энергобезопасности Японии проектом для диверсификации поставок нефти, сообщает ТАСС.

«Япония в импорте нефти на 90% зависит от Ближнего Востока, а сейчас уже на 95%, и в этих условиях проект «Сахалин-1» является крайне важным с точки зрения диверсификации [источников поставок]. С точки зрения энергобезопасности Японии, а также стабильных поставок [энергоресурсов] это очень важный проект», — прокомментировал Нисимура решение президента России Владимира Путина перевести всех прав и обязанностей консорциума в российское правовое поле.

Нисимура добавил, что хотя на данный момент Токио не закупает нефть на этом проекте, но «Сахалин — 1» остается для Японии важным проектом.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин вчера подписал указ о переводе всех прав и обязанностей консорциума участников проекта «Сахалин-1» в новое юридическое лицо в Российской Федерации.

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