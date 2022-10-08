Генпрокурор России поручил обеспечить контроль за ценами на продукты и топливо в Крыму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Крыма и Севастополя обеспечить контроль за ценами на продовольственные товары и топливо в регионе на фоне произошедшего взрыва на Крымском мосту, передает ТАСС.

Отмечается, что прокуроры должны предотвратить повышение цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети, в том числе в интернете.

Кроме того, ведомство взяло на особый контроль ситуацию с доступностью крымчан топлива для автомобилей, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. При этом в НАК добавили, что судоходная арка, расположенная над сухопутной частью моста, каких-либо повреждений не получила.

По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Ранее власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен запасами топлива и продовольствия.