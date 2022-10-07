«Ъ»: глобальный энергокризис может привести к возрождению атомной отрасли

Резкое увеличение цен на все виды ископаемого топлива вынуждает уже отказавшиеся от использования атомных электростанций (АЭС) страны вновь возвращаться к проектам атомной энергетики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов в области энергетики.

В настоящее время перед западными странами стоит задача заместить старые реакторы на атомных станциях. Средний возраст реактора в США и ЕС к середине 2020 года превысил 35 и 40 лет соответственно, указал заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

«Если старые реакторы там активно выводятся из эксплуатации, то проекты по строительству новых сталкиваются с разрастающейся сметной стоимостью, длительными задержками, а также поиском источников финансирования», — заявил Колобов.

Помочь построить новые реакторы готова российская госкорпорация «Росатом». Однако международные санкции против Москвы уже привели к срыву возведения АЭС «Ханхикиви». Теперь все силы компания готова вложить в строительство блоков АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

«Мы готовы строить АЭС российского дизайна везде, на любом континенте или в любой его части. Например, совсем недавно мы получили все лицензии, необходимые для старта сооружения первого блока АЭС «Пакш-2» в Венгрии», — заверили в «Росатоме».

При этом проект планируется реализовать в установленные сроки и уложиться в бюджетную смету, добавили в госкорпорации.

5 октября глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что властям страны удалось добиться отказа Евросоюза от включения в новый пакет антироссийских санкций мер, направленных против атомной энергетики. Благодаря этому будет возможно закончить строительство новых энергоблоков на атомной станции, расположенной в городе Пакш.