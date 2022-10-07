Банки сообщили о возможных проблемах предоставления кредитных каникул мобилизованным

Предоставление кредитных каникул мобилизованным россиянам может обернуться проблемой для банков из-за трудности с подтверждением статуса призванного на военную службу. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Национального совета финасового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Ранее 7 октября Владимир Путин подписал соответствующий закон, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации.

«Банки могут столкнуться с проблемой при предоставлении каникул по кредитам мобилизованным россиянам. А именно – с подтверждением статуса призванных на спецоперацию. Эта информация, скорее всего, будет закрытой. Никто не будет ее давать в открытом режиме. А режим индивидуальных запросов в Минобороны и военкоматы по каждому заемщику очень трудоемкий, особенно если речь идет о крупном банке», — указал глава НСФР.

По его словам, в тексте закона о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам вопрос подтверждения их статуса прописан недостаточно конкретно.

«В документе прописано, что заемщик может подтвердить статус мобилизованного до конца льготного периода. Призванным не до того. И они вряд ли донесут информацию до банка. Этот вопрос остается до конца льготного периода. Банки будут предоставлять каникулы по умолчанию по обращению заемщика, параллельно пытаясь установить его статус. В законопроекте говорится, что заемщик может принести документы, или банк запросить Минобороны и военкоматы. Сейчас совершенно непонятно, как эта информация от военных структур будет направляться в банки», — объяснил Емелин.

По его словам, самым простым способом решить этот вопрос является создание автоматизированной системы, в которую будут интегрированы и ресурсы Минобороны, и системы межведомственного электронного взаимодействия, и базы портала Госуслуг.

«Эта система должна предоставлять банкам ответы на запросы о статусе мобилизованного заемщика по принципу «да-нет». Но тут тоже есть нюансы: у Минобороны нет ИНН, СНИЛСов. Возникает вопрос, как сравнивать однофамильцев? Например, выявлять именно того Иванова из тучи Ивановых. Мы намерены направить соответствующие запросы в Центробанк и Минобороны, чтобы прояснить проблему. Если в Минобороны скажут, что информация полностью закрытая, нужно будет идти к законодателям. И решать с ними, как банки должны действовать», — добавил Емелин.

Подписанный Путиным закон дает мобилизованным и членам их семей право на заморозку платежей по кредитам, в том числе и ипотечным. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок мобилизации, контракта или фактического участия в СВО на Украине плюс 30 дней. Под отсрочку попадают займы, выданные до 21 сентября. Обратиться за кредитными каникулами можно до конца 2023 года.