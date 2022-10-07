Колумнист Савчук посчитал, что Запад толкнул Саудовскую Аравию в крепкие объятия России

Колумнист РИА «Новости»: ЕС толкнул Саудовскую Аравию в крепкие объятия Москвы

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Reuters

Решение альянса ОПЕК+ снизить добычу нефти приведет к охлаждению отношений межу Саудовской Аравией и США. Запад буквально толкнул Эр-Рияд в крепкие объятия Москвы. Об этом пишет колумнист «РИА Новости» Сергей Савчук.

«Решение ОПЕК+ запустит новую волну роста цен на топливо в США. На этом фоне отношения Вашингтона и Саудовской Аварии охладели. Аналитики полагают, что Эр-Рияд буквально толкнули в объятия Москвы», — пишет колумнист.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 млн баррелей в сутки может привести к очередному повышению цен на топливо в США. Альянс согласовал возврат к августовским параметрам добычи 5 сентября.

В среднем цены на бензин в США могут вырасти на 10-30 центов за один галлон (3,785 литров). Такой прогноз дали эксперты американскому телеканалу АВС. Рост цен спровоцирует повышение спроса граждан США на бензин и обогрев домов из-за решения ОПЕК+, считают эксперты.

Цены на бензин в США уже растут на фоне высокого спроса. За прошлую неделю стоимость одного галлона увеличилась на 5 центов. Сейчас она составляет $3,83 в среднем по стране.

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