Япония ввела санкции против более 80 индивидуальных лиц и девяти организаций из России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония ввела санкции против более 80 индивидуальных лиц и девяти организаций из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Японии.

Уточняется, что новые ограничения затрагивают родственников Рамзана Кадырова, Сергея Шойгу, Валентину Матвиенко, Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева и других.

Также санкции коснулись концерна «Калашников», АО «ОДК-Климов», концерна «Созвездие» и холдинга «Росэлектроника».

Ранее кабинет министров Японии принял решение о расширении санкционного режима в отношении России в связи с референдумами и присоединением к РФ четырех новых регионов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявлял, что Токио продолжит санкционный курс против России и поддержку Украины.

Ранее Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций, которые коснулись ограничений на экспорт, а также юридических и физических лиц.

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