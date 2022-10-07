Япония ввела санкции против более 80 индивидуальных лиц и девяти организаций из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Японии.

Уточняется, что новые ограничения затрагивают родственников Рамзана Кадырова, Сергея Шойгу, Валентину Матвиенко, Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева и других.

Также санкции коснулись концерна «Калашников», АО «ОДК-Климов», концерна «Созвездие» и холдинга «Росэлектроника».

Ранее кабинет министров Японии принял решение о расширении санкционного режима в отношении России в связи с референдумами и присоединением к РФ четырех новых регионов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявлял, что Токио продолжит санкционный курс против России и поддержку Украины.

Ранее Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций, которые коснулись ограничений на экспорт, а также юридических и физических лиц.