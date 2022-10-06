ЦБ выявил с начала года почти 1,5 тыс. компаний с признаками финансовых пирамид

Центробанк выявил за первые девять месяцев 2022 года почти 1,5 тыс. компаний с признаками финансовых пирамид. Слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам валютного регулятора Валерия Ляха приводит ТАСС.

«Таких организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, мы за девять месяцев этого года выявили значительно больше, чем в прошлых периодах, порядка 1481 организации», — заявил Лях.

Этот показатель с начала 2022-го оказался выше, чем за прошлые годы. Однако выявленные компании с признаками финансовых пирамид оказались относительно малыми по масштабам деятельности, уточнил он.

«Мы порядка 527 организаций, имеющих признаки пирамид, обнаружили в третьем квартале, в то время как за первые полгода их было 954. Но важно, что эти организации не разрастаются, они маленькие», — заключил Лях.

При этом с начала года Центробанк также выявил 392 компании с элементами игровой деятельности, пояснил он.

30 июля эксперты Центробанка рассказали россиянам, как избежать вложений в финансовые пирамиды. Мошенники активно используют для привлечения клиентов «модные» термины и темы, и при этом пользуются недостаточной финансовой и «цифровой» грамотностью граждан.

По этой причине в ЦБ советуют «прежде всего убедиться в том, что у компании есть лицензия Банка России на заявленный вид деятельности. Это можно сделать на сайте регулятора.