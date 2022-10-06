МВФ ухудшит прогноз роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах

Международный валютный фонд (МВФ) понизит прогнозы роста мировой экономики на 2022 и 2023 год. Показатели увеличения за текущий год будут на уровне 3,2%, за 2023-й — на отметке 2,9%, приводит слова главы МВФ Кристалины Георгиевой ТАСС.

«Мы понизили наши прогнозы роста уже три раза — до всего лишь 3,2% в 2022 году и 2,9% — в 2023 году. И, как вы увидите в нашем обновленном прогнозе состояния мировой экономики на следующей неделе, мы понизим прогноз роста на следующий год», — заявила Георгиева в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.

На изменение прогнозов повлиял ряд факторов, включая усиление энергетического и финансового кризисов в мире. В итоге потери глобальной экономики в ближайшие годы составят триллионы долларов, указала она.

«В целом мы ожидаем, что потери в мировом объеме производства составят около $4 трлн за период до 2026 года. Это эквивалентно ВВП Германии — это огромный откат для мировой экономики. И ситуация скорее будет ухудшаться, чем улучшаться», — предположила Георгиева.

Глава МВФ также не исключила рисков возникновения ряда экономических шоков в ближайшие годы. Общая неопределенность в условиях конфликта на Украине и коронавирусной пандемии будет только нарастать.

4 октября аналитики Всемирного банка (ВБ) представили доклад, согласно которому европейские страны могут столкнуться с нехваткой энергоносителей в предстоящий зимний отопительный сезон. Это может произойти на фоне резкого сокращения поставок нефти и газа из России.