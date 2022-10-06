Group-IB выявила всплеск мошенничества с использованием брендов пиццерий

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Мошенники стали обманывать россиян, используя доставку еды и поддельные бренды пиццерий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Group-IB.

По информации издания, наблюдался всплеск активности злоумышленников.

В сентябре удалось установить 100 поддельных сайтов популярных сетей фастфуда, где покупателю предлагалось получить пиццу с большой скидкой. Для того, чтобы принять участие в акции «Дарим пиццу за 1 рубль», жертве предлагалось ответить на простые вопросы и ввести данные карты. Однако затем со счета списывалось 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы.

«По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — добавил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

С ростом угроз и схем мошенничества россиянам рекомендуется перед заказом пиццы убедиться, что доставка оформляется на настоящем сайте, а не фишинговом. Также не стоит открывать сторонние ссылки, чтобы не стать жертвой интернет-аферистов.

Ранее юрист предупредил о новом способе обмана граждан через мессенджеры.

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