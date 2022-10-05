Премьер ДНР Хоценко сообщил об экспорте угля в Турцию

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко сообщил в интервью РИА «Новости», что ДНР экспортирует уголь в Турцию, откуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки.

«Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки», — сказал он.

По словам Хоценко, этот уголь востребован во многих странах из-за его высокого качества.

Ранее сообщалось, что Хоценко в рамках рабочей поездки в Москву провел ряд встреч, на которых договорился о мерах помощи республике.

5 октября президент России Владимир Путин завершил процедуру вхождения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ, подписав соответствующие законы. Кроме того, президент назначил временно исполняющих обязанности глав новых субъектов федерации.

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