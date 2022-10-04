В Конгрессе США заявили, что у налогоплательщиков в стране нет денег на помощь Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков отсутствуют те средства, что Соединенные Штаты тратят на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

«У американских налогоплательщиков нет 70 млрд для Украины. Я боюсь, наша растущая вовлеченность — это угроза национальной безопасности, она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой», — указал Розендейл.

4 октября президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $625 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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