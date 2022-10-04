Путин сообщил, что после ухода зарубежных компаний рынок заполнился российскими компаниями

После ухода зарубежных компаний с российского рынка из-за международных санкций их долю заняли отечественные производители и компании. Слова президента Владимир Путина приводит ТАСС.

«Рынок посвободнее стал (после ухода иностранных компаний — «Газета.Ru») и сразу оказался заполненным», — заявил Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

По словам президента, такая тенденция наблюдается, в частности, в сегменте трикотажных изделий. Еще недавно сложно было представить активное вложение денежных средств в местное производство в Ивановской области, на что указал Воскресенский.

«Уходят западные бренды одежды, на их место стремятся талантливые предприниматели из разных регионов, создают качественный дизайн, им нужна ткань и нужны гарантированные поставки отечественной ткани. Раньше (до ухода зарубежных компаний с российского рынка — «Газета.Ru») эти инвесторы просто занимались торговлей, а теперь занимаются производством», — отметил Воскресенский.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что рынок должен будет стать занятым отечественными производителями, когда западные компании захотят вернуться в страну. Необходимо обеспечить более быстрый переход экономики к импортозамещению. В основе этого процесса должны быть российские технологические разработки.