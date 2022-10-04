Аналитик порекомендовал диверсифицировать вложения в валюты

Аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов в беседе с агентством «Прайм» рекомендовал россиянам диверсифицировать вложения в валюты, которые не подвержены инфраструктурным рискам.

Он указал, что западные страны могут ввести санкции, которые затруднят торги евро и долларами на бирже. Диверсификация инвестиций, по его словам, оптимальный вариант в текущей ситуации.

В целом, по мнению Беспалова, инвестировать в зарубежные активы в настоящее время стоит с осторожностью, так как рынки находятся из-за кризиса под давлением. Кроме того, существуют и инфраструктурные риски, отметил аналитик.

«Риски хранения сбережений в безналичных долларах и евро сейчас повысились, поскольку существует вероятность ввода санкционных ограничений против элементов российской финансовой инфраструктуры», — объяснил он.

Беспалов посоветовал скорректировать инвестиционный портфель таким образом, чтобы максимально избиваться от рискованных инструментов.

В конце сентября гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что если западные страны введут санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), то курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными.