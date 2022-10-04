Аналитик порекомендовал диверсифицировать вложения в валюты

Аналитик Беспалов: стоит диверсифицировать вложения в валюты, чтобы снизить риски

close
100%
Depositphotos

Аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов в беседе с агентством «Прайм» рекомендовал россиянам диверсифицировать вложения в валюты, которые не подвержены инфраструктурным рискам.

Он указал, что западные страны могут ввести санкции, которые затруднят торги евро и долларами на бирже. Диверсификация инвестиций, по его словам, оптимальный вариант в текущей ситуации.

В целом, по мнению Беспалова, инвестировать в зарубежные активы в настоящее время стоит с осторожностью, так как рынки находятся из-за кризиса под давлением. Кроме того, существуют и инфраструктурные риски, отметил аналитик.

«Риски хранения сбережений в безналичных долларах и евро сейчас повысились, поскольку существует вероятность ввода санкционных ограничений против элементов российской финансовой инфраструктуры», — объяснил он.

Беспалов посоветовал скорректировать инвестиционный портфель таким образом, чтобы максимально избиваться от рискованных инструментов.

В конце сентября гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что если западные страны введут санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), то курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть