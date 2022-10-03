Bloomberg: Турция просит РФ отложить часть платежей за газ до 2024 года

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года», — заявил источник агентства.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, смогут ли привести переговоры к какому-нибудь соглашению.

По данным агентства, сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара завершила подготовку к зиме, полностью заполнив подземные хранилища природным газом.

В конце августа глава российской государственной энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) газа в России достиг рекордных 92%. По его словам, к началу отопительного сезона суточный отбор топлива из ПХГ может достигнуть рекордных показателей.