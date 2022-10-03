Индекс Мосбиржи увеличился на 4,32% к закрытию основной сессии торгов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

По итогам основной торговой сессии 3 октября рынок акций в России на Московской бирже вырос на 4,32% до 2041,96 пункта. Днем ранее этот показатель находился на отметке 1957,31 пункта, сообщается на сайте торговой площадки.

Схожую динамику продемонстрировал и индекс РТС. К закрытию торгов он увеличился 3,42%, достигнув отметки 1091,87 пункта. Среди компаний-лидеров по темпам роста сегодня попали: Polymetal (+15,11%), Globaltrans (+11,91%), Ozon (+10,8%), En+Group (+9,97%) и «Полюс» (+8,51%).

26 сентября индекс Мосбиржи падал в моменте почти на 4,7%, опускаясь ниже отметки 2000 пунктов. Столь резкий спад произошел впервые с конца февраля 2022 года. Схожую динамику показывали и котировки РТС.

При этом 22 сентября глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов допустил в дальнейшем отказ от конвертации пары доллара к рублю (USD_RUB) на фоне международных санкций. Часть российского экспорта и импорта пока оплачивается в долларах, однако в дальнейшем доля американской валюты в торговом балансе страны будет сокращаться. Развитие ситуации будет зависеть от экономических потребностей государства.

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