Politico сообщило о возможной задержке принятия нового пакета антироссийских санкций ЕС

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Global Look Press

Введение нового пакета антироссийских санкций Евросоюза могут отложить из-за несогласия некоторых стран с намерением ограничить цены на российскую нефть, сообщает Politico.

Введение потолка цен на российскую нефть должно стать основным пунктом нового пакета санкций. Как пишет издание, давление на ЕС растет, однако Венгрия, Греция, Кипр и Мальта, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, по-прежнему блокируют введение санкций. Эти государства смогут единолично наложить вето на принятие нового санкционного пакета.

Так, Венгрия настаивает, чтобы ей разрешили реэкспортировать российскую нефть в соседние страны, страна продолжает получать ее по трубопроводу согласно исключениям из прошлого пакета санкций. Как сообщает источник издания, ЕС может ограничить цены на эту нефть и тогда Будапешт лишится права вето.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в новом пакете санкций планирует ввести ограничения на контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», запретить импорт стальной продукции из России и отказаться от российской икры, водки и сигарет.

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Санкции против России
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