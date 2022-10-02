СВР нашла «западный след» в диверсии на «Северных потоках»

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность западных стран ко взрывам на «Северных потоках». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, СВР продолжает собирать факты о взрывах на российских газопроводах.

«Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока еще непубличные, они, конечно, указывают на западный след», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» технически можно отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Кроме того, Новак отметил, что российская сторона будет разбираться в том, кто виноват в саботаже трубопроводов. Вице-премьер считает, что теракты на газопроводах в первую очередь были выгодны США, Польше и Украине.

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию.