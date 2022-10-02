Нацбанк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь на $1,3 млрд

Нацбанк Украины (НБУ) собирается обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) за экстренной помощью в размере $1,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram-канале.

«30 сентября 2022 года совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем. По этой программе Украина запросит у МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования», — отметили в публикации.

Там также добавили, что работа инструмента заключается в предоставлении помощи для борьбы с кризисом тем странам, у которых наблюдается дефицит платежного баланса.

По словам руководителя НБУ Кирилла Шевченко, средства могут поступить на счет уже в октябре, если запрос будет одобрен советом исполнительных директоров МВФ.

29 сентября глава международной финансовой организации Дэвид Малпасс заявил, что Всемирный банк направил порядка $11 млрд на поддержку Украины. По его словам, эти средства предоставили Киеву через проекты и трастовые фонды Всемирного банка.

До этого официальный представитель фонда Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с украинскими властями возможность подготовки полномасштабной программы финансовой поддержки страны.