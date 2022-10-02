«Известия»: в Минфине поддержали идею регулирования игровых валют

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил «Известиям», что игровые валюты необходимо регулировать.

Речь идет о виртуальных валютах, рассчитываясь которыми можно получить определенные вещи или артефакты в игре. Вместе с тем ряд сервисов позволяют геймерам конвертировать игровые деньги в настоящие, а внутриигровые предметы продавать за реальную валюту.

По мнению Моиссева, контроль данной сферы позволит не допустить использования виртуальной валюты за пределами видеоигр, отмывания денег и спонсирования терроризма.

В Росфинмониторге также поддержали регулирование оборота внутриигровых валют. В Центробанке, в свою очередь, увидели серьезные риски для финансовой системы России в использовании игровых валют.

В начале года в Росфинмониторге обнаружили случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе для финансирования терроризма.