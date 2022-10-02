«Известия»: в Минфине поддержали идею регулирования игровых валют

close
100%
Depositphotos

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил «Известиям», что игровые валюты необходимо регулировать.

Речь идет о виртуальных валютах, рассчитываясь которыми можно получить определенные вещи или артефакты в игре. Вместе с тем ряд сервисов позволяют геймерам конвертировать игровые деньги в настоящие, а внутриигровые предметы продавать за реальную валюту.

По мнению Моиссева, контроль данной сферы позволит не допустить использования виртуальной валюты за пределами видеоигр, отмывания денег и спонсирования терроризма.

В Росфинмониторге также поддержали регулирование оборота внутриигровых валют. В Центробанке, в свою очередь, увидели серьезные риски для финансовой системы России в использовании игровых валют.

В начале года в Росфинмониторге обнаружили случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе для финансирования терроризма.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть