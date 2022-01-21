Росфинмониторинг: преступники стали использовать компьютерные игры для нелегальных переводов

Росфинмониторинг обнаружил случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

В финразведке уточнили, что деньги переводятся под видом покупки «игрока» или «оружия» в компьютерной игре.

«Это происходит потому, что общие каналы, где ранее проходили операции, направленные на финансирование терроризма, сейчас находятся под тщательным контролем (недвижимость, киноиндустрия, азартные игры), — отметили представители ведомства. — Разграничить обычного игрока и террориста — не такая простая задача. Модель поведения лиц, осуществляющих платежи через участие в компьютерных играх, требует дополнительного изучения, и мы этим активно занимаемся с коллегами из других ведомств».

Легкость перевода внутриигровой валюты и высокая загруженность игровых платформ позволяют преступным транзакциям теряться в миллиардах операций, уточнили в финразведке.

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force — еще в 2014 году в своем докладе о «виртуальных валютах» указала на вероятность появления «черных рынков» для продажи конвертируемой внутриигровой валюты.

«Но должного правового регулирования игровой сферы до сих пор не разработано», — уточнили в Росфинмониторинге. — Мировому сообществу требуется более детальная проработка этого трансграничного вопроса для решения существующих проблем».