Директор Trade123 Рожанковский: в ближайшее время произойдет укрепление рубля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ближайшее время курс рубля может укрепиться из-за возможного прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже. Такое мнение выразил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в разговоре с «Лентой.ру».

«Прекращение торгов долларом и евро, которое, возможно, произойдет в ближайшие дни на Мосбирже, — это большое событие. <...> Я думаю, что это подтолкнет рубль к укреплению», — сказал Рожанковский.

Также, по его мнению, персональные санкции, которые ввели США, никак не повлияют ни на рубль, ни на фондовый рынок, в том числе ограничительные меры против главы Банка Росси Эльвиры Набиуллиной.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В ответ США ввели новый пакет санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц. Под санкции попали, в том числе председатель российского Центробанка Эльвира Набуиллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова и вице-премьер Александра Новак, а также семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В начале августа в пресс-службе Московской биржи и Банка России сообщили, что информация о прекращении торгов долларом на Мосбирже не соответствует действительности.

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