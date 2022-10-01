Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для поддержания курса гривны

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Национальный Банк Украины (НБУ) на этой неделе продал рекордное количество валюты на сумму $867,43 млн для поддержания курса гривны. Об этом написала газета «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора.

По данным издания, неделей ранее НБУ продал еще $744 млн после снижения курса национальной валюты на 25%, до 36,6 гривны за доллар. На такие меры регулятор пошел «для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны».

В конце августа «Экономическая правда» написала, что НБУ за неделю провел эмиссию 30 млрд гривен (около $812,4 млн) для покрытия дефицита бюджета страны.

Затем экономист Татьяна Куликова выразила мнение, согласно которому цены на Украине вырастут на десятки процентов после того, как Киев начал эмиссию денег.

В конце последнего летнего месяца интернет-издание «Страна.ua» написало, что отток капитала с Украины с января по май 2022 года составил $9,6 млрд. Отмечается, что отток происходит по двум основным направлениям: снятие наличных и увеличение импорта услуг при низких объемах экспорта.

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