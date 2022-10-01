Цены на жилье в Британии в сентябре не выросли впервые более чем за год

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Reuters

Средние цены на жилье в Британии в сентябре 2022 года не выросли по сравнению с показателями августа, то есть не было роста впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

«Мы наблюдали новые признаки замедления рынка в последний месяц, включая сокращение запросов от новых покупателей и сохранение числа одобренных ипотечных кредитов на уровне ниже допандемийных значений», — отметил главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В публикации также отметили, что в сентябре в годовом выражении цены на жилье в Британии выросли на 9,5% после подъема на 10% в августе.

Аналитики посчитали, что цены на дома в Британии в ближайший год могут сократиться на 5%.

В конце сентября телеканал Sky News сообщил, что в сентябре стоимость продуктов в Британии выросла на рекордные 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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