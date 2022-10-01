Аналитик Ващелюк заявила, что банки будут включать в договоры таблицы с параметрами вкладов

Договоры банковского вклада с 1 октября 2022 года пополнятся таблицей с основными параметрами вклада, чтобы сделать условия по депозиту более понятными. Об этом «Прайму» заявила аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Форма таблицы установлена указанием Банка России. Вкладчик должен иметь возможность ознакомиться с таблицей при открытии вклада независимо от того, где он это делает — в офисе или на сайте. Важно, что информация о процентных условиях должна быть подробной», — отметила Валещюк.

Она добавила, что договоры банковских вкладов зачастую являются объемными текстовыми документами, в которых сложно разобраться. Однако введение таблиц должно упростить изложение информации для населения по банковским вкладам.

По ее словам, все условия должны быть расписаны по пунктам. Речь идет о виде, сумме и валюте вклада, информации о возможности его пополнения, сроках и датах возврата вклада, процентной ставке и порядке выплат по процентам и прочим параметрам. При этом новые правила не приведут к резкому росту новых вкладов, однако повысят интерес к банковским продуктам.

26 сентября «Известия» писали, что кредитные организации ухудшили условия по получению россиянами наличных с валютных счетов и вкладов. При выдаче средств, зачисленных на подобный счет с 9 сентября 2022 года, банки могут проводить конвертацию в рубли по собственному курсу.