МВФ спрогнозировал дальнейшее снижение продовольственной безопасности в мире

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания. Доклад с соответствующими данными опубликовала пресс-служба организации на своем сайте.

Фонд предупредил о кризисе в сфере продовольствия, который сопоставим по масштабам с трудностями 2007 — 2008 годов, когда во многих государствах зафиксировали острый дефицит продовольствия, обернувшийся значительными бедствиями и множеством смертей.

«Хотя мировые цены на продовольствие недавно снизились, ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится», — сказано в документе. Цены, по данным МВФ, хотя и отступили от рекордных значений апреля — мая, все равно остаются на исторически высоком уровне.

В августе глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ведомстве видят серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022 — 2023 сельхозгоду.

В сентябре обозреватель агентства Bloomberg по энергетике и сырью Хавьер Блас выразил мнение, согласно которому стоимость туалетной бумаги и ее дефицит являются верными признаками продолжающегося роста инфляции в Европе.

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