Бизнес попросил кабмин дать отсрочку от призыва части работников любых компаний

Четверка ведущих деловых объединений (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата) направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить мобилизацию определенной доле работников любых компаний. Об этом сообщает РБК.

Письмо уже поступило в правительство. В нем отмечается, что отсрочка от мобилизации только для работников нескольких отраслей, в том числе ИТ, недостаточно для «сохранения деятельности и развития российского предпринимательства».

В письме также подчеркивается, что из-за частичной мобилизации возникают риски прекращения деятельности и ухудшения качества услуг для населения.

Ранее правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации работникам организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как говорится в заявлении кабмина, право на отсрочку для таких сотрудников предоставлено решением президента РФ Владимира Путина.