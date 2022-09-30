«Голубые фишки» растут на Мосбирже на фоне присоединения новых регионов к России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Акции самых крупных российских компаний начали расти в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент России Владимир Путин выступил с заявлением о присоединении новых регионов к России. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 16:55 больше всего выросли в цене — на 7,69% — ценные бумаги российской сталелитейной компании НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат). Одна бумага предприятия торгуется на уровне 88 рублей.

Следом идет российская нефтегазовая компания Роснефть, чьи акции подорожали на 4,02%, до 262,90 за акцию.

Тройку лидеров по росту активов замыкает транснациональная компания в отрасли информационных технологий «Яндекс» (+4%), одна бумага которой стоит 1, 875.

Ранее 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Накануне сообщалось, что рынки акций крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали существенное снижение. Это произошло из-за опасения трейдеров по поводу возможного ухудшения состояния мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики рядом крупных мировых Центробанков.

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