Bloomberg узнал о «беспрецедентном» засекречивании расходов бюджета России

В проекте федерального бюджета России на 2023 год засекречены или не обозначены до четверти запланированных расходов. Уровень «беспрецедентной» секретности достиг 6,5 трлн рублей от общей суммы запланированных трат 29 трлн рублей, сообщает Bloomberg на основе собственных подсчетов.

«Секретные расходы России скрывают более 110 миллиардов долларов в бюджете 2023 года. Уровень секретности беспрецедентен и отражает растущее нежелание властей страны открывать свои бухгалтерские книги для изучения после начала конфликта на Украине», — говорится в материале.

По подсчетам «Ведомостей», расходы по секретным и сверхсекретным статьям составляют примерно 23% от общей суммы трат. Уровень закрытых расходов вырастет на 2,7 трлн рублей. При этом правительство уже прекратило публиковать некоторые ключевые статистические данные, включая подробную разбивку торговли, указывает Bloomberg.

29 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП. Это будет обусловлено появлением «новых задач». На прошлой неделе российское правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уровень доходов в 2023-м чиновники оценили примерно в 26 трлн рублей, расходов — в 29 трлн рублей.