Доцент РУДН заявил об изменениях в выплатах по льготам и пособиям с 1 октября

Доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский заявил о планируемых изменениях в системе социальных выплат с 1 октября текущего года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как отметил эксперт, со следующего месяца во многих регионах страны намерены проиндексировать выплаты по социальным льготам и детским пособиям, также корректировки затронут фиксированные выплаты для соотечественников возрастом от 80 лет.

Еще Гиринский пояснил, что семьям, у которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, до начала нового месяца стоит подать заявления в ПФР в целях получения пособий на детей 8-17 лет, в связи с чем период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года.

Помимо того, доцент РУДН добавил, что с 1 января 2023 года у льготников будет право на получение выплат, которые не назначаются автоматически, в денежной форме или в виде «набора социальных услуг» (НСУ).

Ранее стало известно, что Общественная палата России предложила выплачивать за третьего ребенка миллион. За счет подобной меры в России будет дополнительно рождаться более 100 тыс. детей ежегодно, отметил глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.