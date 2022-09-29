Глава Минфина России: дефицит бюджета в 2022 году может превысить ожидаемые 0,9% ВВП

Дефицит бюджета в 2022 году может превысить 0,9% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», — сказал Силуанов.

На прошлой неделе российское правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уровень доходов в 2023 году оценили, примерно, в 26 трлн рублей, расходов — в 29 трлн рублей.

Дефицит, согласно прогнозам, составит около 2% ВВП, или около 3 трлн рублей. Закрыть его хотят преимущественно за счет заимствований. Предполагается, что к 2025 году дефицит бюджета постепенно сократится — до 0,7%.

Накануне Силуанов сказал, что в ближайшие три года Минфин планирует обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет с помощью изъятия части сверхдоходов сырьевого бизнеса.

В тот же день министр финансов России назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым, однако понадеялся на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году.