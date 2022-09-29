«Ъ»: в России начали готовить бронь от частичной мобилизации для работников банков

Банк России запросил у финансовых организаций списки работников, которые могут столкнуться с частичной мобилизацией и имеют право бронь. Об этом заявили источники «Коммерсантъ».

По информации издания, соответствующий запрос о подготовке и предоставлении списков сотрудников банковского сектора получили около 100 организаций.

Как добавили в «Ъ», претенденты на бронь должны быть с высшим образованием из установленного перечня, а также выполнять критически важную работу на финансовом предприятии.

При этом аналогичные списки в настоящий момент готовят страховые компании.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы российского государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Также в Государственной думе подготовили законопроект о защите мобилизованных от коллекторов.