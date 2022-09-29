Инвестор оценил способность Европы пережить зиму без российского газа

Эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти в своей статье в Forbes написал, что европейские страны ждет непростая зима без газа из России.

Гилберти отмечает, что спрос на газ зимой превышает уровень его добычи. Летом – наоборот.

«Решение этого сезонного дисбаланса спроса и предложения состоит в том, чтобы взять избыточную добычу природного газа в летнее время и поместить его в хранилище; когда наступает зима и спрос на газ превышает производство, дисбаланс покрывается за счет изъятия газа из хранилищ», — указал

Гилберти.

Он полагает, что ФРГ и другие европейские страны смогли достаточно сэкономить газа летом. Политики убеждают — этого хватит, чтобы пережить зиму, но не упоминают, что потеряли поставки трубопроводного газа, сказал Гилберти. Кроме того, по мнению инвестора, резервы будут исчерпаны раньше, чем ожидают большинство руководителей стран.

Ранее Bloomberg написало, что урон экономике Европы, происходящий из-за прекращения поставок российского газа, постоянно растет и может затмить крах экономики 2009 года.