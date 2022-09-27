Bloomberg: текущий энергокризис может затмить экономический крах 2009 года

Урон экономике Европы, происходящий из-за прекращения поставок российского газа, постоянно растет и может затмить крах экономики 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если следующие месяцы окажутся особенно холодными, а 27 стран Евросоюза не смогут эффективно распределить дефицитные запасы топлива, то ВВП может упасть до 5%. это примерно равно показателям рецессии 2009 года», — отметили в публикации.

По данным агентства, в лучшем случае ВВП Европы снизится всего на 1%, а снижение будет наблюдаться в октябре. Даже если подобных прогнозов избежать все-таки получится, в 2023 году Европа встретится с третьим по величине со времен Второй мировой войны спадом.

В Bloomberg указали, что рецессия на континенте стала неизбежным событием. Поэтому производители химической продукции, автомобилей и сталелитейных заводов находятся в ожидании «суровой зимы». При этом они вместе с потребителями проявляют обеспокоенность из-за больших счетов за электроэнергию.

26 сентября агентство Bloomberg сообщило, что бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который во время мирового финансового кризиса 2008 года заработал $2,7 млрд на колебаниях рынка, сейчас активно скупает подешевевший британский фунт.