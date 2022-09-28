Силуанов: Минфин планирует участвовать во внутреннем рынке заимствований с 3,5 трлн рублей

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российское министерство финансов планирует участвовать во внутреннем рынке заимствований в объеме 3,5 трлн рублей в 2023 году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, написало агентство ТАСС.

«Рассчитываем на большие объемы на рынке заимствований — 2,5 трлн рублей в следующем году на валовой основе, плюс 1 трлн рублей мы можем заимствовать на рынке, то есть 3,5 трлн рублей. Примерно, в этом объеме наше участие на рынке продолжится и в трехлетку», — сказал Силуанов.

Ранее 28 сентября Силуанов заявил, что Минфин не исключает возобновления покупки валюты в 2022 году. По его словам, министерство при принятии решения о возобновлении покупки иностранной валюты в текущем году будет исходить из восстановления действующего бюджетного правила.

До этого в тот же день министр финансов сказал, что в ближайшие три года Минфин планирует обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет с помощью изъятия части сверхдоходов сырьевого бизнеса.

В апреле глава российского Минфина сообщил, что ведомство в 2022 году не намерено брать заимствования ни на внешних, ни на внутреннем рынке.

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