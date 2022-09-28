Кондолиза Райс в 2014 году говорила о планах по устранению России с рынка газа в Евросоюзе

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс восемь лет назад — в 2014 году — указывала на интерес Вашингтона в увеличении географии поставок своего газа в Европе. Об интервью Райс вспомнил журналист Дмитрий Смирнов на своем Telegram-канале.

В интервью государственный деятель призналась, что Соединенные Штаты Америки проигрывают России в конкуренции за газ, поскольку европейцы в тот период сильно зависели от российских энергопоставок и деловых связей.

Тогда же она предупредила, что если Москва не прекратит наращивание своего влияния на европейском рынке, то «в дальнейшем мы (США) можем оказаться в состоянии настоящего конфликта с Россией».

«Сейчас нам нужно ввести более жесткие санкции, и я боюсь, что в какой-то момент дойдет до нефти и газа. Люди говорят, что у европейцев закончатся энергоресурсы. Ну, у русских закончатся деньги до того, как у европейцев закончатся энергоресурсы», — заявляла Райс.

В начале сентября директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян выразил мнение, согласно которому США оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.

23 января газета Financial Times написала, что Вашингтон ведет переговоры с Катаром о поставках газа в Европейский союз (ЕС) в случае конфликта на Украине.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на достижение большего прогресса по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в республику.