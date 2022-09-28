Госдума рассмотрит проект об увеличении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году

Уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) планируют увеличить до 16 242 рублей в 2023 году. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрении в Госдуму 28 сентября, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

«Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

Утверждается, что новый размер МРОТ будет выше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Принятие законопроекта позволит также повысить заработную плату для нескольких миллионов работников в России.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников», — пояснили авторы законотворческой инициативы.

23 сентября первый замруководителя думской фракции партии ЛДПР Алексей Диденко заявил о намерении депутатов Госдумы добиться увеличения МРОТ до 20 тыс. рублей. Соответствующую инициативу планируют отправить на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2022 года.