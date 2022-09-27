ЦБ назвал валюты «дружественных» стран волатильными и трудноконвертируемыми

Национальные валюты «дружественных» стран часто являются более волатильными в сравнении с расчетными единицами «недружественных» государств. Кроме того, многие из них — неконвертируемы или ограниченно конвертируемы, что подрывает к ним доверие, сообщается в материале Центробанка России.

«Переход на расчеты в валютах «дружественных» стран осложняется тем, что валютные рынки этих стран часто менее развиты по сравнению с традиционными рынками в «недружественных» валютах. Многие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно

конвертируемыми. Помимо этого, валюты «дружественных» стран нередко гораздо более волатильны, нежели традиционные валюты, что существенно снижает доверие к таким валютам», — говорится в исследовании.

Усложняет процесс укрепления внешнеторговых экономических связей России с «дружественными» государствами и дисбаланс экспорта/импорта, добавили в ЦБ.

«Еще одной проблемой, которая может существенно осложнить переход на расчеты в валютах «дружественных» стран, выступают низкие двусторонние внешнеторговые обороты между государствами или перекосы в торговле с ними. Россия может только экспортировать товары или услуги в эти страны либо, наоборот, только импортировать их», — объяснили в Центробанке.

15 сентября президент России Владимир Путин заявил об увеличении доли расчетов в национальных валютах в торговле с Китаем. Этот показатель с января по март 2022 года вырос до 27,5%. В начале месяца Путин также отмечал, что Москва и Пекин будут использовать рубль и юань в одинаковых пропорциях при расчетах за газ из-за подрыва доверия к доллару.