РБК: спрос на аренду квартир в Москве упал на 10% после начала мобилизации

Спрос на аренду квартир в Москве начиная с 21 сентября упал на 10%, а на элитное жилье — до 50%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные портала «Циан».

Отмечается, что число запросов на аренду квартир в столице после объявления в России частичной мобилизации снизились на 15% по отношению к предыдущей неделе. «Циан» анализирует активность пользователей на сайте и сравнивает просмотры объявлений и звонки по ним.

Сообщается, что сентябрьское снижение можно сопоставить с реакцией рынка в конце февраля 2022 года, когда спрос на аренду квартир в Москве после начала специальной военной операции на Украине за неделю упал на 14%.

Спрос на аренду элитной недвижимости в столице упал на 50%. Глава Apple Real Estate Данила Савченко отметил, что такая же реакция рынка наблюдалась и в 2020 году, в начале пандемии коронавируса и в феврале этого года после начала боевых действий на Украине.

«Клиенты, которые стали возвращаться в аренду в июле—августе 2022 года, сейчас расторгают договоры. Некоторые из них уезжают в другие регионы, чтобы быть с семьей, другая часть — в другие страны, а некоторые выбирают квартиры подешевле», — цитирует РБК Савченко.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может сократиться в диапазоне от 10% до 20%.