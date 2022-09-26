Аналитик Гривач допустил, что ЧП на «Северном потоке — 2» могло произойти «намеренно»

Утечка газа в одной из ниток трубопровода «Северного потока — 2» (СП-2) могла произойти по трем причинам. Среди них — брак, случайное или намеренное воздействие извне. Слова заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача приводит «Российская газета».

«Среди возможных причин ЧП на «Северном потоке — 2» — брак, случайное воздействие извне или намеренное воздействие извне. Но пока слишком мало данных, чтобы делать окончательные выводы», — предупредил Гривач.

26 сентября пресс-служба компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта «Северный поток — 2», сообщила о чрезвычайном происшествии с падением давления на газопроводе. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании рядом с островом Борнхольм.

В настоящее время идет расследование причин, которые могли привести к утечке газа на участке СП-2. Береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль для обеспечения безопасности.

Изначально о происшествии сообщило DPA. Сотрудники агентства заявили, что речь шла о падении давления в трубе «А» газопровода «Северный поток — 2». В Nord Stream 2 позже заявили об обнаружении «дыры» на одном из участков трубопровода. При этом в пресс-службе оператора не уточнили, на каком именно отрезке трубы появилась брешь.