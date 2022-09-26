АТОР: клиенты крупных туроператоров не сталкивались с запретом на выезд после мобилизации

Клиенты крупных российских туроператоров Anex Tour, Pegas Touristik, «Интурист», «Русский экспресс», PAC Group и «Пакс» не сталкивались с запретом на выезд из России с момента объявления в стране частичной мобилизации, сообщила Ассоциация туроператоров РФ.

«Никто из клиентов не лишился запланированного отдыха по причине внезапного «разворота» пограничниками», — сообщили в АТОР со ссылкой на туроператоров.

Тем не менее исключения есть.

«В компании Space Travel рассказали, что некоторые их туристы все же сталкивались с запретом на выезд. Все эти отказы были у молодых людей (25-30 лет), по причине наличия в списках на мобилизацию», — уточнили в АТОР.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет РФ, объяснил глава государства. Он подчеркнул, что призыву будут подлежать только те , кто находятся в запасе.