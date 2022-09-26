Минэкономики Германии еще не выяснило причину падения давления в «Северном потоке — 2»

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Reuters

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии сейчас не знает причину, которая привела к падению давления в газопроводе «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя немецкого ведомства.

«Сегодня представители сетевого оператора Gascade проинформировали нас о том, что в газопроводе «Северный поток — 2» произошло резкое падение давления. Мы находимся в контакте с соответствующими ведомствами в целях выяснения причин...» — пояснили в ведомстве.

Сейчас у Минэкономики Германии нет точных причин, сказавшихся на снижении давления в данном газопроводе. Понижение давления было выявлено в трубе «А» газопровода.

Помимо того, ведомство хочет выяснить, не было ли вероятной утечки в территориальных водах ФРГ.

Ранее датский оператор «Северного потока — 2» заявил об утечке газа южнее острова Борнхольм.

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