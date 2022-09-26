Эталонная нефть Brent подешевела до $83,85 впервые с января 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE опускалась до $83,85 за баррель. Последний раз Brent находилась ниже $84 за баррель в январе 2014 года, следует из данных площадки.

Уже к 13:56 мск цена топлива уменьшила снижение. Она выросла до отметки в $84,03 за баррель (-2,46%).

В то же время нефть марки WTI подешевела до $77,97 за баррель (падение на 0,99%).

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 23 сентября цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $87 впервые с 25 января 2022 года. Показатель упал на 4,12%.

Снижение цены произошло на фоне ожиданий уменьшения спроса на рынке. Такой исход возможен на фоне рисков рецессии в мире и стремления регуляторов ужесточить денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.

В середине сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков банка JPMorgan написало, что биржевые цены на нефть в мире в ближайшие месяцы будут расти. В обозримом будущем рыночные котировки сырья могут достичь планки $150 за баррель из-за энергетического кризиса.