Душанбе Сити Банк приостановил обслуживание карт «Мир» из-за технических сложностей

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«Газета.Ru»

В работе карт «Мир» в Таджикистане выявились определенные технические сложности, поэтому их обслуживание приостановлено. Об этом сообщает AsiaPlus-Tajikistan, ссылаясь на пресс-релиз банка.

«Душанбе Сити» перестал обслуживать карты российской системы «Мир» после возникновения технических неполадок. На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах», — отметили в публикации.

В банке добавили, что технические проблемы начались с 23 сентября. При этом сложности также появились и в других кредитных организациях в Узбекистане.

В Узбекистане единый процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы «Мир». Работа карт приостановлена «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD».

До этого «Известия» писали, что некоторые финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой «Мир». В частности, как выяснили журналисты газеты, вьетнамский BIDV больше не принимает карты «Мир», однако карты других платежных систем продолжает обслуживать.

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