Япония ввела новые санкции против России

Правительство Японии ввело новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, включив в ограничительный список 21 организацию. Также оно запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия, передает РИА «Новости», ссылаясь на японское Министерство экономики, торговли и промышленности.

Так, в списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, в том числе оказались ОАО «Мосэлектронпроект», АО «Энергия», НПО «Эталон», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Ранее сообщалось, что Япония ввела экспортные санкции против российских компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором.

Всего в обновленном списке значится 71 компания, включая «Алмаз-Антей», «Тактическое вооружение», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие.

Также Япония ввела санкции против 133 человек из Российской Федерации, ДНР и ЛНР, среди них — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководители ЛНР и ДНР.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включая эмбарго на передовые товары.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.